Maldini Milan, addio soft con stipendio garantito (Di mercoledì 15 luglio 2020) Paolo Maldini saluterà il Milan al termine della stagione a causa dell’arrivo di Ralf Rangnick: l’addio sarà soft Paolo Maldini dirà addio al Milan al termine della stagione. Come riportato dal Corriere della Sera, non potrà sbocciare l’amore tra l’ex capitano rossonero e il manager tedesco Ralf Rangnick. Il club, però, sta preparando un addio soft. Lo stipendio di Maldini verrà garantito anche per l’anno prossimo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

