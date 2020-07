Liam Gallagher punzecchia Phil Collins senza filtri: “Maledetto piccolo stro**o sfacciato” (Di mercoledì 15 luglio 2020) In uno dei suoi tanti tweet apparentemente no sense Liam Gallagher punzecchia Phil Collins e lo fa senza mezze parole. L'ex frontman degli Oasis non è nuovo alle provocazioni e tutti ricordiamo che quando ha delle noie con qualcuno non si trattiene dall'apostrofarlo nei peggiori modi possibili. A questo giro il suo bersaglio, però, non è il fratello Noel. L'ex batterista dei Genesis e voce di Another Day In Paradise è in conflitto con la formazione di Manchester dai tempi in cui gli Oasis esistevano ancora. A riesumare quegli antichi dissapori è stato un suo fan con una battuta pubblicata come commento sotto un tweet pubblicato da Liam nelle ultime ore. Liam, nel suo tweet, ha scritto: "Ieri sono stato nella ... Leggi su optimagazine

Oasis, Liam Gallagher lancia una nuova provocazione a Noel: “Se non riuscite a dormire la notte ascoltate il suo ultimo album”

La faida tra i fratelli Gallagher sembra davvero non avere una fine. Mentre Noel, tranne in alcuni rari casi, sembra per lo più ignorare il fratello, Liam, al contrario, non perde occasione per ...

