Lecce, giallo Rossettini: punto da un insetto e trasferito al Nosocomio di Padova (Di mercoledì 15 luglio 2020) In casa Lecce c'è la situazione di Luca Rossettini a preoccupare. Il difensore era stato al centro di un piccolo giallo, subito risolto, in merito ad un attacco febbrile che aveva fatto ipotizzare una positività, immediatamente scongiurata, al Covid-19.Successivamente i rumors avevano parlato di una puntura di insetto e di un consulto presso il reparto di Malattie Infettive del Vito Fazzi di Lecce. Adesso, però, il suo stato di salute non pare essere migliorato tanto da dover richiedere il trasferimento al Nosocomio di Padova.Rossettini: giallo sulle sue condizionicaption id="attachment 992019" align="alignnone" width="802" Rossettini (getty images)/captionCome riporta ... Leggi su itasportpress

Schianto tra auto sulla via del mare: due feriti in ospedale

Violento scontro tra auto sulla litoranea. È di due feriti il bilancio finale dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio lungo la strada provinciale 366 nel tratto di San Foca in direzione della mar ...

Maxi sequestro di oltre 500 attrezzature balneari posizionate abusivamente, tre denunce

LECCE – Maxi sequestro di oltre 500 attrezzature balneari posizionate abusivamente sulla spiaggia libera. A procedere il personale della Guardia Costiera di Gallipoli, congiuntamente al personale degl ...

