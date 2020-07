Le chat degli orrori sul deep web: 17enni pagavano per vedere bambini uccisi in diretta (Di mercoledì 15 luglio 2020) bambini abusati sessualmente e torturati fino all’uccisione, con sevizie più crudeli dietro il pagamento di somme in Bitcoin sempre maggiori da parte degli spettatori collegati online su siti del “dark web“. Sono raccapriccianti i dettagli emersi dall’indagine dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Siena, con il coordinamento della Procura dei Minori di Firenze, impegnati nello sviluppo dell’operazione denominata non a caso “Delirio” e avviata nell’ottobre scorso, che finora aveva registrato 25 indagati (19 minorenni e 6 maggiorenni), residenti in 13 province italiane, accusati di diffusione e detenzione di materiale pedo-pornografico ed istigazione a delinquere. A far scoprire l’esistenza di siti criptati dove assistere a sevizie di ogni tipo ... Leggi su tpi

Le "stanze degli orrori" sul deep web: 17enni pagavano per vedere bimbi uccisi in diretta. Coinvolto un ragazzo del Salento

Bambini abusati sessualmente e torturati fino all'uccisione, con il progredire delle sevizie legate a pagamenti di somme in criptovalute (Bitcoin) sempre maggiori da parte degli spettatori collegati o ...

