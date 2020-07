L'assessore al Welfare di Zingaretti si iscrive a un concorso regionale della Asl (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ricorda un po' quei deputati grilli che incerti sul loro futuro qualche mese va avevano pensato bene di iscriversi al concorso per consigliere parlamentare prima che la polemica, e l'inopportunità, li costringesse a rinunciare. Chissà se anche lei alla fine desisterà o ci proverà fino in fondo. Il Leggi su ilfoglio

Su iniziativa dell’Assessorato al Welfare Animale del Comune di Alessandria in collaborazione con l’Associazione Tutela Animali sono stati realizzati dei manifesti informativi che verranno affissi in ...

Pd, dubbio candidature E Vannucci torna in corsa

Più che alle grandi manovre siamo alla mossa dell’uncinetto. Perché a due settimane dalla presentazione ufficiale delle liste, in casa dem, si lavora un po’ di fino e un po’ di lama. Le pedine si muov ...

