Una 17enne al settimo mese di gravidanza è risultata positiva a Covid-19 nel campo rom di Scampia. L'indagine epidemiologica della ASL Napoli 1 è partita per verificare se è in atto un nuovo focolaio. Spiega oggi il Mattino che l'area dove si rischia la diffusione del contagio è il villaggio nomadi gestito dal Comune di Napoli, a ridosso della Circumvallazione esterna della periferia nord che – tra quelli in città – è il più stanziale con una forte componente di slavi e percentuali incoraggianti sull'inclusione scolastica dei bimbi. La ragazza incinta positiva a Covid-19 a Scampia A far preoccupare la comunità rumena è una minore che, in ...

Sembrerà poco ma si tratta di una 17enne incinta e sono partiti tamponi a ... Il primo tampone all’ospedale Moscati di Aversa dove la ragazza si era sottoposta a un controllo per la gravidanza.

