Il vaccino COVID-19 di Moderna ai test finali (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’azienda biotech americana Moderna ha annunciato che il 27 luglio entrerà nella fase finale dei test clinici per il suo vaccino anti COVID-19, diventando la prima società al mondo a raggiungere questa tappa. A questa fase parteciperanno 30 mila persone, metà delle quali riceverà una dose di 100 microgrammi mentre l’altra assumerà una sostanza placebo. Lo studio dovrebbe durare sino al 27 ottobre. L’annuncio piazza Moderna in testa alla corsa mondiale per il vaccino contro il COVID-19, che finora ha contagiato oltre 13.2 milioni di persone nel mondo causando più di 570 mila morti. Gli scienziati avvisano tuttavia che i primi vaccini ad arrivare sul mercato non saranno necessariamente i ... Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : L'azienda biotech americana #Moderna ha annunciato che il 27 luglio entrerà nella fase finale dei test clinici per… - Agenzia_Ansa : Il noto immunologo americano #Anthony Fauci, il membro più autorevole della task force della Casa Bianca contro il… - rtl1025 : ?? 'Non esiste il rischio zero senza il vaccino, non dobbiamo sottovalutare il rischio della pandemia. La circolazio… - cstambul : RT @ZioKlint: Altri hanno twittato riguardo le agghiaccianti implicazioni. Io mi limito ad una domanda: ma se non è stato sperimentato, com… - cstambul : RT @MinervaMcGrani1: Vaccino Covid. Probabile autorizzazione speciale Ema entro 2020, ma si tratta su scudo legale in caso di eventi avvers… -