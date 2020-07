Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 15 luglio: Federico subisce un grave incidente (Di mercoledì 15 luglio 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signor puntata di oggi: Silvia e Roberta vengono avvertite che Federico ha subito un brutto incidente e sono preoccupate. Senza dire nulla a suo marito Vittorio, Marta prenota una visita ginecologica. Armando scopre qualcosa su Giuseppe Amato. Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.40. La serie, ispirataArticolo completo: Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 15 luglio: Federico subisce un ... Leggi su solodonna

GuggenheimPGC : MIA CARA VENEZIA??'Grazie a Dio sono qui! È il paradiso delle città [..] felice come in tutta probabilità non sarò… - DisommaOrfeo : RT @Occe64: #QuandoMarcoMengoni Mi piacerebbe tantissimo ascoltare questa meraviglia live, sarebbe una delle tante magie che il Re Magio sa… - Tiffany02008197 : @Frenk36 ???? sognai di trovarmi in Paradiso e di ritrovarmi all' interno di grandi bolle di sapone ognuno aveva la s… - doweknowhoweare : irene non fidarti mai dei testi delle mie canzoni soprattutto di quelle da parafrasare che sono le peggiori e fidat… - AngeloR54671811 : RT @Occe64: #QuandoMarcoMengoni Mi piacerebbe tantissimo ascoltare questa meraviglia live, sarebbe una delle tante magie che il Re Magio sa… -