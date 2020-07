Il comunicato del CDM sull’accordo per Autostrade e ASPI (Di mercoledì 15 luglio 2020) È stato pubblicato sul sito del governo il comunicato stampa del consiglio dei ministri che ufficializza i termini della trattativa Stato-Benetton per la formale definizione della transazione, “fermo restando che la rinuncia alla revoca potrà avvenire solo in caso di completamento dell’accordo transattivo”, come fa sapere il CDM: la pistola è ancora sul tavolo. Il comunicato riepiloga i termini della transazione e della definizione dell’assetto societario del concessionario: Punti relativi alla transazione: Misure compensative ad esclusivo carico di ASPI per il complessivo importo di 3,4 miliardi di euro; riscrittura delle clausole della convenzione al fine di adeguarle all’articolo 35 del decreto-legge “Milleproroghe” (decreto-legge 30 dicembre 2019, n. ... Leggi su nextquotidiano

Palazzo_Chigi : Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 56: - MEF_GOV : “I dati diffusi oggi da Eurostat sono incoraggianti perché confermano il forte rimbalzo della… - SkySportF1 : ULTIM’ORA UFFICIALE IL MUGELLO IN FORMULA 1! ?? L’annuncio della @F1: tutti i dettagli sul comunicato e sullo svilup… - agorarai : Altre anticipazioni sul comunicato stampa del Consiglio dei Ministri #agorarai - stefybotto : RT @cislfp: ?? INSERITO ED APPROVATO L'EMENDAMENTO AL DL RILANCIO PROPOSTO DALLA @cislfp ! Gli operatori deceduti o che hanno subito patolo… -

Ultime Notizie dalla rete : comunicato del Il comunicato del CDM sull’accordo per Autostrade e ASPI next Accordo Governo-Aspi per la transazione, entrerà Cdp

Questo l'esito del lungo Consiglio dei Ministri iniziato ... "Considerato il loro contenuto - spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm -, il Consiglio dei ministri ha ritenuto ...

Morte di Naya Rivera, la famiglia: “Grazie a chi l’ha trovata, rispetto per la nostra privacy”

La famiglia di Naya Rivera ha rotto il silenzio per ricordare l'attrice scomparsa, il cui corpo è stato ritrovato senza vita dopo cinque giorni di ricerche nel lago Piru, dove Naya Rivera è annegata d ...

Questo l'esito del lungo Consiglio dei Ministri iniziato ... "Considerato il loro contenuto - spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm -, il Consiglio dei ministri ha ritenuto ...La famiglia di Naya Rivera ha rotto il silenzio per ricordare l'attrice scomparsa, il cui corpo è stato ritrovato senza vita dopo cinque giorni di ricerche nel lago Piru, dove Naya Rivera è annegata d ...