Hulk conferma: “A dicembre addio Cina. Non voglio più giocare qui” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Potrebbe esserci un gradito ritono in Europa nel prossimo inverno. L'attaccante dello Shanghai SIPG Hulk ha parlato del suo futuro ai microfoni di Globo Esporte, confermando di voler terminare la sua esperienza in Cina quando scadrà il suo contratto nel mese di dicembre. Tante le squadre a lui interessate, come confermato dallo stesso bomber classe 1986.Hulk: "Cina? Non voglio più giocare qui"caption id="attachment 992061" align="alignnone" width="717" Hulk (getty images)/captionNon sa ancora dove giocherà, ma una cosa è certa: il suo futuro non sarà più in Cina. Hulk è stato piuttosto chiaro relativamente a cosa vuole e cosa non vuole: ... Leggi su itasportpress

