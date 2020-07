GP Private: tre nuove gestioni per Cassa Centrale (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – Prosegue a marcia sostenuta il percorso di sviluppo dei prodotti di risparmio gestito del Gruppo Cassa Centrale, che passa dall’evoluzione dell’offerta delle gestioni Patrimoniali GP Private, caratterizzate da un alto grado di personalizzazione nella composizione del portafoglio, in funzione del patrimonio investito: Silver (riservate a patrimoni che partono da 250.000 euro), Gold (da 500.000 euro) e Platinum (da 1.250.000 euro). Gli investitori, si legge nella nota ufficiale, “a seconda della disponibilità e degli obiettivi di investimento, potranno personalizzare la propria gestione accedendo a crescenti opportunità e mercati di investimento, che spaziano dai mercati globali ai mercati emergenti e agli investimenti in strumenti di finanza etica e ... Leggi su quifinanza

Tre nuovi contagi in Alto Adige

L'ultimo bollettino provinciale segnala 3 casi positivi su 959 tamponi effettuati in 24 ore dai laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina. GLI ALTRI NUMERI Le persone sinora risultate positive al ...

