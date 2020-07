Gazzetta: Osimhen è perfetto per il Napoli (che se lo può permettere perché ha i conti a posto) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sulla Gazzetta dello Sport, Luca Calamai parla dell’operazione Osimhen al Napoli. La giudica ottimale, sia dal punto di vista economico che tecnico. “Partiamo da una considerazione di carattere economico: il Napoli di De Laurentiis può permettersi un’operazione da 60 milioni perché ha i conti a posto. E quindi non subisce più di tanto i riflessi negativi legati al post Covid-19. Non solo. Osimhen andrà a sostituire Milik. La cessione del centravanti polacco andrà quindi a bilanciare l’investimento”. Dal punto di vista tecnico, invece, Calamai sottolinea il fatto che a volere fortemente il calciatore è l’allenatore, Rino Gattuso “Il tecnico del Napoli si è conquistato sul campo il ... Leggi su ilnapolista

