Furgone piomba sui ciclisti in Puglia, in 3 su una bici (Di mercoledì 15 luglio 2020) AGI - Erano tutti di Barletta i tre ragazzi morti questa mattina all'alba, travolti da un Furgone mentre viaggiavano su un'unica bici a pedalata assistita, sulla statale 170 Barletta-Andria, in direzione Andria, M.C di 19 anni, G.P e P.S di 17. Inutili i soccorsi. Il primo a fermarsi è stato il conducente del Furgone, ora sotto choc in ospedale a Barletta. I primi due sono morti subito. Il cuore del terzo ha smesso di battere in ospedale ad Andria. I carabinieri stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Non è da escludere che i tre, che non potevano viaggiare in bici sulla statale, stessero tornando a casa dopo una festa o essere stati alle giostre, quando era ancora buio. L'autista ha visto solo all'ultimo la bici, che sbandava forse per il peso eccessivo. Il pm della ... Leggi su agi

