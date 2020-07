Finalmente la briscola (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tra le vette indimenticabili della nostra efficienza poliziesca nel lockdown, ricordiamo un pronto intervento degli agenti nei boschi di Castano Primo, hinterland milanese, per sventare un giro di partite a briscola. Come in un perfetto remake di “Amici miei” in salsa Covid, quattro anziani si ritro Leggi su ilfoglio

ANCONA - Cadono anche gli ultimi diaframmi che separavano le vita post Covid dalla normalità. Il decreto 211 firmato ieri dal governatore Luca Ceriscioli porta almeno quattro novità di rilievo. Si sta ...

Ferrara, si torna a giocare in bar e circoli: «Quanto ci mancavano le carte»

Da sabato con la nuova ordinanza sono riprese le partite soprattutto di briscola e trionfo Soci soddisfatti ... ma un modo per socializzare FERRARA. Finalmente. È questa la prima impressione ...

