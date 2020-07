Dopo il forfait di Federer, la cancellazione: niente ATP di Basilea 2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo l’annuncio del padrone di casa e i dubbi della scorse settimane, è arrivata l’ufficialità: l’ATP 500 di Basilea è stato cancellato. A rischio anche i tornei di Vienna e Bercy Era nell’aria ma ora è arrivata la conferma: l’ATP 500 di Basilea 2020 è stato cancellato. Il torneo svizzero è il primo torneo della stagione indoor 2020 a saltare. Già nelle scorse settimane il comitato organizzatore aveva espresso la propria preferenza all’ATP per l’annullamento dell’evento: difficoltà di organizzazione e di riempimento dell’impianto per la gestione anticovid hanno fatto propendere proprio per lo slittamento della 50ima edizione del torneo al 2021. I primi dubbi si erano palesati quando, nel bel ... Leggi su zon

