Cyberpunk 2077 incontra Hideo Kojima in un ispirato omaggio di CD Projekt RED (Di mercoledì 15 luglio 2020) Hideo Kojima ora può contare su un suo doppelgänger. Per congratularsi con lui ed il team Kojima Productions per il lancio su PC di Death Stranding, CD Projekt RED ha trasformato Kojima-san in un personaggio di Cyberpunk 2077.Kojima ha dato una prima occhiata a Cyberpunk 2077 nel 2018, quando ha visitato lo studio di CD Projekt RED, e l'anno successivo è saltato sulla moto presente allo stand del gioco durante il Tokyo Game Show. Questa foto sembra essere stata l'ispirazione per l'eccellente concept art di Cyberpunk 2077 che ora ha fatto il giro del web.Potrebbe essere solo un bel regalo degli artisti di Cyberpunk a ... Leggi su eurogamer

