Covid e crisi economica, a soffrire soprattutto i comuni del Nord (Di mercoledì 15 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Gli effetti economici del Covid-19 si faranno sentire maggiormente sui bilanci dei comuni del Nord e nelle città turistiche, mentre saranno minimi nel Mezzogiorno. E’ quanto emerge dalla classifica dei comuni più colpiti dai mancati introiti legati agli effetti del Coronavirus, realizzata da ItalyPost e condotta dal professor Emanuele Padovani dell’Università di Bologna su database Aida Pa di Bureau van Dijk. Dalla ricerca emerge che i capoluoghi di provincia più penalizzati sono Brescia, Firenze, Mantova, Rimini e Venezia, mentre Palermo, Catania, Nuoro, Carbonia, Messina e Taranto sono le città che hanno sofferto di meno. Il Decreto Rilancio prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro agli enti locali per colmare le minori entrate causate dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta

L'emergenza covid ha costretto molte aziende a dover ricorrere allo smart working. Le organizzazioni resilienti non sono quelle che non avvertono la crisi, bensì quelle che riescono ad accorciare il periodo di adattamento.

La Cassa integrazione legata al Covid potrebbe essere estesa per altre 18 settimane a tutti i settori. È una delle soluzioni alle quali starebbe lavorando il governo in vista del decreto di agosto.

