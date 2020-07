Covid, De Luca: “A Scampia tutto sotto controllo” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, rassicura i cittadini sui casi di Covid19 registrati all’interno del campo rom di Scampia. “La situazione è assolutamente sotto controllo. – spiega De Luca – Abbiamo informato il ministero della salute e quello dell’interno della situazione, perché se avessimo trovato molti più contagi avrei deciso la messa in quarantena di tutto il campo rom per 15 giorni“. “Grazie a Dio – continua il Governatore – abbiamo a oggi solo i due tamponi positivi del padre e dello zio che convivevano con la signora. Dunque senza nessuna drammatizzazione, come capita per tutti i positivi, si fanno i tamponi ai contatti più stretti e ... Leggi su anteprima24

