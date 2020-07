Contratti a termine e apprendistato, proroga automatica: a chi spetta e come funziona (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto Rilancio oltre ai numerosi interventi in tema di ammortizzatori sociali, prevedono importanti misure in materia di Contratti a termine e apprendistato. Infatti, a causa del lockdown – ossia del fermo forzato imposto dal Governo alle aziende – è sorto il problema dei lavoratori titolari di Contratti a termine durante l’emergenza epidemiologica da Coronavirus. La maggior parte di questi lavoratori hanno visto il loro contratto terminare in piena emergenza, subendo così una notevole penalizzazione. Per venire incontro a tali situazioni, il Governo ha effettuato un duplice intervento: da una parte, con il “Decreto Cura Italia” è stata concessa la possibilità di derogare all’inserimento ... Leggi su leggioggi

fattoquotidiano : Confindustria, la soluzione del presidente lombardo Bonometti per l’occupazione? “Cancellare il decreto Dignità e r… - francescoseghez : Perché senza un vero piano per le politiche attive e per la riqualificazione del capitale umano l'intervento sui co… - nivesguerra : @fattoquotidiano Perchè non ci sono più i contratti a termine? ?? - dukana2 : RT @dukana2: #Confindustria, la soluzione del presidente delinquente della #Lombardia (che ha impedito,con #Fontana e #Gallera, #zonerosse… - infoiteconomia : Confindustria chiede di cancellare il dl Dignità e reinserire i contratti a termine -

Ultime Notizie dalla rete : Contratti termine Non c’è pace per i contratti a termine: dal 2012 (quasi) una modifica ogni anno Il Sole 24 ORE Contratti a termine e apprendistato, proroga automatica: a chi spetta e come funziona

Le nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto Rilancio oltre ai numerosi interventi in tema di ammortizzatori sociali, prevedono importanti misure in materia di contratti a termine e ...

Rinnovi a ostacoli e troppi paletti Il flop dei nuovi contratti a termine

La stretta drastica sui contratti a termine e sulla somministrazione è stata la prima bandiera dei 5 Stelle tradotta in norme. A giugno 2018, con Luigi Di Maio ministro del Lavoro, è stato approvato i ...

Le nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto Rilancio oltre ai numerosi interventi in tema di ammortizzatori sociali, prevedono importanti misure in materia di contratti a termine e ...La stretta drastica sui contratti a termine e sulla somministrazione è stata la prima bandiera dei 5 Stelle tradotta in norme. A giugno 2018, con Luigi Di Maio ministro del Lavoro, è stato approvato i ...