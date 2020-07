Conte: “Contro la Spal conterà molto il nostro atteggiamento” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spal-Inter. C’è la voglia di continuare sulla buona strada? “Assolutamente sì. Dobbiamo arrivare con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia che stiamo dimostrando, facendo il massimo e provando a ottenere i tre punti che sarebbero molto importanti”. Sessantotto punti alla 32esima giornata non accadeva dalla stagione 2008/2009. E poi in gol sono andati 18 giocatori diversi e appena 4 ko come la Juve. Numeri importanti. “Sono numeri che testimoniano le ottime cose che questa squadra sta facendo. Devono essere uno stimolo per proseguire così e fare anche meglio”. Contro la Spal è quasi un testa-coda. Quali le difficoltà maggiori? “Le insidie sono quelle di ... Leggi su ilnapolista

