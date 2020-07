Classi Pollaio, La Risposta di Azzolina (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Ci stiamo lavorando”. Durante un’intervista rilasciata al quotidiano Il Foglio, la Ministra Azzolina risponde così ad una domanda sulle Classi Pollaio. Riguardo alle Classi Pollaio, problematiche per rispettare le norme di sicurezza contro il Covid-19, Azzolina afferma: “Per settembre non sarà possibile, temo, intervenire su tutti quei numeri, ma è mio obiettivo nei mesi successivi permettere agli studenti di non trovarsi in situazioni di questo tipo“. La Ministra infine parla dei locali per le lezioni: “Eventualmente, se non bastassero gli spazi a settembre, lavoreremo con alcuni enti locali, come teatri, cinema e musei, per eliminare questa criticità“. Leggi su youreduaction

