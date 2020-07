Bambini abusati e torturati a morte: inferno scoperto da un’indagine sul dark web (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug – Bambini abusati e torturati fino alla morte. E’ l’agghiacciante inferno emerso sul dark web da un’indagine condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Siena, con il coordinamento della Procura dei Minori di Firenze. Avviata lo scorso ottobre, l’operazione denominata “Delirio”, vede 25 persone iscritte sul registro degli indagati (19 minorenni e 6 maggiorenni) residenti in varie zone d’Italia (per l’esattezza 13 province diverse), accusate di diffusione e detenzione di materiale pedo-pornografico e di istigazione a delinquere. Quanto si è palesato di fronte agli occhi dei carabinieri è però qualcosa che va oltre qualunque immaginario orrorifico. Sevizie in diretta ... Leggi su ilprimatonazionale

