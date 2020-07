Autostrade per l'Italia - Entra lo Stato, Atlantia fuori in un anno (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo quasi due anni, si chiude finalmente la controversa vicenda legata alla concessione di Autostrade per l'Italia. Al termine di una riunione durata sei ore, il governo ha infatti trovato il compromesso che porterà, di fatto, alla nazionalizzazione della società autostradale e all'estromissione di Atlantia senza procedere con alcuna revoca della concessione: nel capitale di Aspi entrerà la Cassa Depositi e Prestiti, mentre la holding dei Benetton scenderà prima al 10-12% per poi uscire definitivamente in concomitanza con la quotazione in Borsa.Riunione infuocata. stata la stessa Atlantia a risolvere l'empasse degli ultimi giorni presentando una proposta finale che, con l'accoglimento di tutte le condizioni dettate da buona parte delle componenti di governo, consente di ... Leggi su quattroruote

