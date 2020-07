A giugno inflazione negativa per il secondo mese di fila (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – A giugno inflazione annua negativa per il secondo mese consecutivo in Italia. A certificarlo è l'Istat. La stima dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e una diminuzione dello 0,2% su base annua (come nel mese precedente). Confermata la stima preliminare.A determinare l'inflazione negativa per il secondo mese consecutivo sono i prezzi dei Beni energetici (-12,1%), che sia nella componente regolamentata (-14,1%) sia in quella non regolamentata (-11,2%) confermano flessioni molto ampie. I prezzi dei Beni alimentari continuano invece a crescere (+2,3%), con un'accelerazione di quelli degli Alimentari non lavorati (da ... Leggi su iltempo

