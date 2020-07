8° Alpini in partenza per Afghanistan (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’attaccamento della nostra gente all’8° Reggimento Alpini porti tanta forza e fiducia per la vostra difficile missione in Afghanistan”. Con queste parole l’assessore alle Finanze Barbara Zilli ha recato a Venzone il saluto della Regione Friuli Venezia Giulia ai militari in partenza per il Paese asiatico, dove permarranno per sei mesi. Al comandante, il colonnello Franco Del Favero, Zilli ha manifestato “il connubio di ammirazione e affetto che la popolazione regionale nutre per l’attività del Reggimento. Ammirazione non solo per l’imponente medagliere ma anche per il prestigio costantemente alimentato nel presente, e affetto, perché tanti di noi hanno in famiglia qualche congiunto che ha militato in questo glorioso reparto”. L’assessore ... Leggi su udine20

tabletquotidia2 : REGIONE FVG SALUTA 8° REGGIMENTO ALPINI IN PARTENZA PER AFGHANISTAN -

Ultime Notizie dalla rete : Alpini partenza 13.55 / 'Grazie all'Ottavo Alpini in partenza per l'Afghanistan' Il Friuli Fvg, Zilli: grazie all’ottavo Alpini per missione Afghanistan

Trieste, 15 lug. (askanews) – “L’attaccamento della nostra gente all’ottavo Reggimento Alpini porti tanta forza e fiducia per la vostra difficile missione in Afghanistan”. Con queste parole l’assessor ...

Notizie dalla Giunta

Trieste, 15 lug - "L'attaccamento della nostra gente all'8° Reggimento Alpini porti tanta forza e fiducia per la vostra difficile missione in Afghanistan". Con queste parole l'assessore alle Finanze B ...

Trieste, 15 lug. (askanews) – “L’attaccamento della nostra gente all’ottavo Reggimento Alpini porti tanta forza e fiducia per la vostra difficile missione in Afghanistan”. Con queste parole l’assessor ...Trieste, 15 lug - "L'attaccamento della nostra gente all'8° Reggimento Alpini porti tanta forza e fiducia per la vostra difficile missione in Afghanistan". Con queste parole l'assessore alle Finanze B ...