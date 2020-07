33enne decapitato e smembrato con una sega elettrica (Di mercoledì 15 luglio 2020) Omicidio a New York. Un imprenditore 33enne è stato decapitato e smembrato con una sega elettrica. NEW YORK (STATI UNITI) – Omicidio a New York nella giornata di lunedì 13 luglio 2020. Ad essere ucciso è stato un imprenditore di 33 anni di origine bengalese. Il fondatore della startup per motociclisti Gokada è stato trovato nel suo appartamento decapitato e smembrato. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questa vicenda. L’allarme lanciato dalla sorella L’allarme è stato lanciato dalla sorella che non aveva notizie per un giorno intero. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, per l’ultima volta l’uomo è stato ... Leggi su newsmondo

