Whatsapp è down, non invia i messaggi – ecco cosa sta succedendo (Di martedì 14 luglio 2020) Dalle 22 circa del giorno martedì 14 luglio la popolare app di messaggistica istantanea Whatsapp nonostante sembri funzionare in maniera regolare in buona parte del territorio d’Italia, così come in svariate zone d’Europa, sembra impossibile recapitare i messaggi inviati, che appaiono in caricamento come se non ci fosse connessione. In alcuni casi invece il messaggio risulta inviato, ma non arriva a destinazione, visualizzando la singola “spunta”. #Whatsappdown Vista la grande popolarità di Whatsapp, la notizia di malfunzionamenti ha fatto il giro del mondo sul web: in tanti hanno già commentato sia in maniera seria che goliardica, con il massiccio uso di meme, sopratutto sui ... Leggi su giornal

Marghchannie : RT @elisadivincenzo: io che corro su twitter per controllare se c’è stato il down di whatsapp #whatsappdown - Fugg_ : Livello vita social(e): sul serio è andato in down whatsapp? - gapetv : RT @marcobardazzi: Se ve lo stavate chiedendo: WhatsApp irraggiungibile, la chat è 'down' - Allyoucanhate1 : Io che do la colpa al down di whatsapp per la mancanza di notifiche anche se so benissimo che non mi caga nessuno… - Noovyis : (Non funziona WhatsApp oggi: nuovo down con crash e problemi in serata) Playhitmusic - -