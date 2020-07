We are who we are: tutto sulla nuova serie di Luca Guadagnino (Di martedì 14 luglio 2020) Luca Guadagnino torna a raccontare il mondo degli adolescenti e si misura per la prima volta con la serialità, con una storia di formazione con protagonisti due ragazzi americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. S'intitola We are who we are la nuova serie di serie coprodotta da Sky ed HBO, in arrivo il prossimo ottobre, di cui Guadagnino è showrunner, produttore esecutivo, sceneggiatore (con lo scrittore Paolo Giordano) e anche regista. Ecco tutto quello che c'è da sapere.We are who we are, la nuova serie di Luca GuadagninoFraser (Jack Dylan Grazer) è un quattordicenne timido e introverso che da ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : are who We are who we are: tutto sulla nuova serie di Luca Guadagnino Panorama Luca Guadagnino parla del sequel di «Chiamami Col Tuo Nome»

Luca Guadagnino ha già una storia per il sequel di «Chiamami Col Tuo Nome». Lo ha confermato in occasione della presentazione della sua serie HBO “We Are Who We Are”, quando il cineasta ha rilasciato ...

L’Asolo Art Film Festival in versione web

In quest’anno così particolare, dove anche i festival dedicati al cinema hanno subito significative restrizioni, dal 20 al 25 luglio, la trentottesima edizione del più antico Festival al mondo dedicat ...

