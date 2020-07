Università, la ripresa in aula a settembre: l’annuncio di Manfredi (Di martedì 14 luglio 2020) Università, la ripresa in aula a settembre: l’annuncio di Manfredi. Il ministro ha confermato che il ripristino delle lezioni in presenza avverrà dopo l’estate Il tema della scuola continua ad essere particolarmente caldo in questo periodo. Dopo le dichiarazioni del ministro Azzolina sull’ampliamento dell’organico degli insegnanti e la ristrutturazione di diversi impianti, si punta a … L'articolo Università, la ripresa in aula a settembre: l’annuncio di Manfredi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

giuliog : RT @gpcolletti: Sul New Yorker si parla di #Bologna roccaforte dell'insegnamento medico con l'università più antica del mondo, fondata nel… - Affaritaliani : Universita', Manfredi: 'Ripresa a settembre sarà in presenza, riportiamo studenti nelle aule' - Agenzia_Dire : #Università, il ministro #Manfredi: “Ripresa a #settembre sarà in presenza” - GranataElena : RT @MediasetTgcom24: Università, ministro Manfredi: ripresa lezioni a settembre in presenza #GaetanoManfredi - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Università, ministro Manfredi: ripresa lezioni a settembre in presenza #GaetanoManfredi -

Ultime Notizie dalla rete : Università ripresa Le Regioni chiedono agli Stati membri più collaborazione territoriale per l'adozione del piano di ripresa UE Policymakermag