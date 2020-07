“Sono devastato”. Grave lutto per l’attore di Dawson’s Creek. “Avevi un cuore grande” (Di martedì 14 luglio 2020) James Van Der Beek, l’attore, noto a tutti per il suo ruolo di Dawson nella famosissima serie televisiva Dawson’s Creek, si &eGrave; lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram in cui ha comunicato ai follower di appena aver perso la mamma. Un lutto atroce che va ad aggiungersi a un altro addio recente: ricordiamo infatti che la moglie dell’attore ha avuto un aborto spontaneo e che anche il loro sesto figlio &eGrave; morto. Come be sappiamo, non &eGrave; affatto un bel periodo dunque per la star di Hollywood che ha confessato di sapere gi&aGrave; che sarebbe successo e che si &eGrave; detto felice perché cos&iGrave; la madre non soffrir&aGrave; pi&uGrave;. Il lungo messaggio di James Van Der ... Leggi su caffeinamagazine

