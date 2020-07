Scalfarotto risponde a Mario Improta dopo la vignetta con il doppio senso sulle «pene» della legge anti-omofobia (Di martedì 14 luglio 2020) Mario Improta – in passato conosciuto con lo pseudonimo di Marione – aveva realizzato una vignetta su Scalfarotto, deputato di Italia Viva, che voleva sottolineare il fatto che la legge anti-omofobia introducesse delle sanzioni per l’odio manifestato nei confronti della comunità LGBT. Si vede il volto di Scalfarotto commentare con una domanda la precedente affermazione sulle sanzioni più severe: «Qualcuno ha detto pene?» – è stata la frase che il disegnatore ha fatto pronunciare alla sua caricatura di Scalfarotto. LEGGI ANCHE > La bufala dell’emendamento sulla pedofilia nella legge ... Leggi su giornalettismo

GiampieroPigna6 : @Enrico_G_60 @ivanscalfarotto @CarloCalenda @matteorenzi Non sapevo che Scalfarotto avesse un avvocato di grande ma… -

