Riforma pensioni, è vero che il governo sta studiando misure più dure? (Di martedì 14 luglio 2020) Tema Riforma pensioni, la parola va ad Alberto Brambilla, presidente del centro studi e ricerche itinerari previdenziali che annuncia che il governo sta studiando una Riforma previdenziale più dura di quella attualmente in vigore, la legge Fornero del 2012. Quanto c’è di vero in queste dichiarazioni? Riforma pensioni più dura Dopo la diffusione dei dati dell CGIA di Mestre che sottolinea che ci sono più pensionati che lavoratori attivi, Alberto Brambilla si sente di dissentire smentendo tali dati. Secondo Brambilla si tratta di un dato fuorviante perchè ritiene che i pensionati sono molto meno dei lavoratori attivi e il dato fornito dalla CGIA è fuorviato dalle prestazioni previdenziali e non tiene conto ... Leggi su notizieora

