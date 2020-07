MotoGp, Rossi: "Che sollievo cominciare, mi mancava la M1" (Di martedì 14 luglio 2020) L'attesa è quasi finita: questo fine settimana scatta il primo semaforo verde della stagione 2020 di MotoGp , che prenderà il via da Jerez de la Frontera. Una vera e propria liberazione dopo i mesi di ... Leggi su quotidiano

SkySportMotoGP : MotoGP, Rossi: 'Che sollievo tornare in pista a Jerez, quanto mi è mancata la M1' #SkyMotori #MotoGP - Eurosport_IT : La leggenda continua: Valentino #Rossi firma con la Yamaha Petronas fino al 2021, più opzione per il 2022! Caccia a… - SkySportMotoGP : L'anticipazione della Gazzetta sul futuro di @ValeYellow46 #SkyMotori #MotoGP - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: MOTO GP - Rossi: 'Finalmente possiamo tornare a goderci la MotoGP, penso che anche i tifosi siano felici' https://t.co… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: MOTO GP - Rossi: 'Finalmente possiamo tornare a goderci la MotoGP, penso che anche i tifosi siano felici' https://t.co… -

La MotoGP riprenderà domani con alcuni test in vista della ripartenza del weekend, sul circuito di Jerez de La Frontera, e ne ha parlato Valentino Rossi I motori si scaldano, la MotoGP è pronta a ripa ...L'ultima gara della “nostra” stagione Social Gp, dato che da questo weekend i piloti finalmente torneranno in pista realmente per il GP di Jerez, ci porta al Kymi Ring, il nuovo tracciato finlandese c ...