MotoGP, GP Jerez 2020, Petrucci: “Sono molto motivato” (Di martedì 14 luglio 2020) Gli appassionati di MotoGP potranno osservare i propri beniamini a Jerez, per la prima volta dopo la sospensione causata dal Coronavirus, in occasione del Gran Premio di Spagna 2020. Il pilota italiano Danilo Petrucci, protagonista in Ducati, ha recentemente palesato tutto il suo entusiasmo in merito alla ripartenza, esternando sensazioni positive in merito: “L’attesa è finita. Mi sono mancate moltissimo la mia squadra e la mia moto durante questi mesi. Sarà un campionato davvero stranissimo: l’atmosfera nel paddock è molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati normalmente, ma sappiamo che i nostri tifosi ci supporteranno anche da casa e per questo daremo il massimo come sempre. Correremo a Jerez per due weekend successivi, e quindi ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : MotoGP, Rossi: 'Che sollievo tornare in pista a Jerez, quanto mi è mancata la M1' #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : Inizia da Jerez la rincorsa di @lorenzo99 a @ValeYellow46: lo spagnolo conquista così la prima di 4 vittorie consec… - SkySportMotoGP : Tripletta spagnola a Jerez nel 2017: e Jorge Lorenzo conquista il suo primo podio con la Ducati ?? @MotoGP… - repubblica : A Jerez torna la MotoGp, Rossi: 'Pronto per la nuova stagione, mi mancava la mia M1' [aggiornamento delle 14:43] - VroomGP : Fabio Quartararo and Franco Morbidelli poised for MotoGP season start in Jerez -