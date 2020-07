Migranti, serve altra nave quarantena. Viminale: “Nuovo bando scade il 16 luglio” (Di martedì 14 luglio 2020) Continua l’emergenza degli sbarchi sulle coste della Sicilia e della Calabria: troppi i Migranti positivi, lanciato un nuovo bando per trovare un’altra nave destinata alla quarantena. Continuano gli sbarchi di Migranti in Sicilia e in Calabria – dove si sono verificati negli ultimi giorni fenomeni di proteste contro l’arrivo di 12 positivi al Covid-19 al … L'articolo Migranti, serve altra nave quarantena. Viminale: “Nuovo bando scade il 16 luglio” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

PasqualeVacca12 : RT @Euroscettici: Tra i 64 asiatici sbarcati ieri nella cittadina ragusana, 11 sono risultati positivi al tampone. Musumeci annuncia ordina… - swan92678832 : RT @FabrizioDalCol: 'Anche gli ospedali militari per i migranti positivi' - regynadeserto : RT @FabrizioDalCol: 'Anche gli ospedali militari per i migranti positivi' - marialetiziama9 : RT @FabrizioDalCol: 'Anche gli ospedali militari per i migranti positivi' - Veritat5 : RT @Giancarlo1970: @Avalon06802384 @VincenzoMangin4 Queste ingiustizie sono cicliche ma sono ancor più palesi quando al governo c’è chi met… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti serve Crisi migranti, serve la realtà e non l’ideologia Quotidiano.net Libia, l'appello di Oxfam: stop ai finanziamenti alla Guardia costiera libica.

L’Italia dimostri umanità e una visione lungimirante nella gestione del fenomeno migratorio, non autorizzando le missioni internazionali a sostegno delle autorità libiche e della Guardia costiera, che ...

Emergenza sanitaria, il governo vuole un altro traghetto per ospitare i migranti / IL CASO

Attualmente c'è un traghetto a Porto Empedocle, il Moby Zazà, che ospita migranti contagiati. La concessione (si parla di 1,2 milioni di euro più Iva di costo per 30 giorni) è in scadenza ed è stata p ...

L’Italia dimostri umanità e una visione lungimirante nella gestione del fenomeno migratorio, non autorizzando le missioni internazionali a sostegno delle autorità libiche e della Guardia costiera, che ...Attualmente c'è un traghetto a Porto Empedocle, il Moby Zazà, che ospita migranti contagiati. La concessione (si parla di 1,2 milioni di euro più Iva di costo per 30 giorni) è in scadenza ed è stata p ...