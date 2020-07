Meteo Roma del 14-07-2020 ore 06:10 (Di martedì 14 luglio 2020) Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi alle nord Italia nuvole al mattino con locali piogge sulle Alpi occidentali instabilità aumenterà nel pomeriggio con piogge e temporali sparsi sull’arco Alpino più asciutto altrove con un vi sparse e schiarite al centro Italia tempo in prevalenza stabile si alterneranno spazi di sereno con addensamenti nuvolosi in transito senza fenomeni asciutto anche in serata con cieli sereni o poco nuvolosi nubi sparse e schiarite questa mattina sulle regioni del sud Italia ma con tempo asciutto nuvolosità in aumento al pomeriggio specie sui rilievi senza fenomeni associati locali temporali sulla Sardegna asciutto in serata con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud le previsioni del tempo sulla ... Leggi su romadailynews

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 13.157 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.967 morti, per un totale di 243.230 casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel ...

Grillo: ‘Virginia annamosene, Roma non ti merita’

“Pé questo ve dico che l’onesti dovrebbero pijà e valige, e, annassene, abbandonà sta città bella e zoccola. Si vincheno li vecchi partiti, sète fottuti. Nun se farà più gnente, e, si se farà quarcosa ...

