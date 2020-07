Massimo Giletti: vita privata, chi è, carriera, moglie, figli e curiosità sul giornalista (Di martedì 14 luglio 2020) Cosa sappiamo della vita privata di Massimo Giletti? Lui è ormai un volto storico della nostra tv, un giornalista, conduttore ed autore televisivo che da anni entra nelle nostre case quasi quotidianamente. Brillante, simpatico ed affascinante, da sempre ha un forte ascendente sul pubblico femminile. Dopo aver lavorato in Rai a lungo, da qualche tempo è passato a La7, dove conduce con successo Non è l’Arena. Ecco qualche informazione che lo riguarda. Chi è Massimo Giletti: età, carriera ed Instagram Massimo Giletti è nato a Torino il 18 Marzo del 1962 ed ha pertanto 58 anni. Il padre, Emilio, recentemente scomparso, era un imprenditore. Il giornalista ... Leggi su pianetadonne.blog

matteosalvinimi : Solidarietà e sostegno all'amico Massimo Giletti, giornalista coraggioso e uomo libero. Forza. - matteorenzi : Le minacce a Massimo Giletti per le trasmissioni sui boss sono un segnale pericoloso e da non sottovalutare. Con lu… - virginiaraggi : Solidarietà a Massimo Giletti. Le minacce ricevute dal boss Filippo Graviano sono gravissime. Ma soprattutto inacce… - livelifeVale : RT @nzingaretti: Tutti uniti contro la mafia. Un abbraccio a Massimo Giletti - freedom_4_world : RT @matteosalvinimi: Solidarietà e sostegno all'amico Massimo Giletti, giornalista coraggioso e uomo libero. Forza. -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Giletti

Filippo Graviano, condannato per le stragi del 1992 e del 1993, l’11 maggio scorso in carcere ha detto: «Quell’uomo… di GILETTI e quel… di Di Matteo stanno scassando la minchia». Graviano, che la sera ...«Giletti sta scassando la minchia». Così il boss di mafia Filippo Graviano commentava la puntata di Non è l’Arena dove il conduttore si era occupato della scarcerazione di oltre 300 boss mafiosi. La r ...