Manuel Bortuzzo, 16 anni di carcere per i due ragazzi che lo hanno ferito

Confermata la richiesta di condanna per i due attentatori che ferirono il giovane nuotatore nell'agguato all'Axa il 3 febbraio 2019. La sentenza di secondo grado è prevista per il prossimo 23 luglio. Chiesti dalla procura generale la conferma a 16 anni, già stabiliti in primo grado, per i due ragazzi, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano

Manuel Bortuzzo, in appello la Procura chiede sedici anni di carcere

Manuel Bortuzzo, 16 anni di carcere per i due ragazzi che lo hanno ferito

Confermata la richiesta di condanna per i due attentatori che ferirono il giovane nuotatore nell’agguato all’Axa il 3 febbraio 2019. La sentenza di secondo grado è prevista per il prossimo 23 luglio.

Manuel Bortuzzo, in appello la Procura chiede sedici anni di carcere

Per i due attentatori che con un colpo di pistola hanno costretto sulla sedia a rotelle il ventenne nuotatore Manuel Bortuzzo, la Procura generale ha chiesto la conferma in appello della sentenza a 16 ...

