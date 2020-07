Kate Middleton con l’abito da quasi duemila euro commette l’errore di Meghan Markle (Di martedì 14 luglio 2020) Kate Middleton sfoggia dal vivo la sua eleganza con un look che è un grande classico del bon ton, ossia l’abito blu a pois bianchi. L’occasione per tornare in pubblico è la presentazione di un progetto della BBC Educational che offre un pacchetto di iniziative digitali per genitori e bambini. Molto attenta alle tematiche che riguardano l’infanzia, la Duchessa di Cambridge ha incontrato in un giardino un gruppo di genitori coi loro figli, coi quali si è intrattenuta sull’importanza di essere informati e sostenuti nel loro ruolo coi piccoli, mantenendo le distanze di sicurezza. Kate ha quindi indossato per il suo impegno un maxi abito a pois con maniche lunghe e cintura in vita, firmato Emilia Wickstead. Costo? 1.565 sterline che sono circa 1.726 euro. Però, pare che il ... Leggi su dilei

