Il sistema missilistico e nucleare russo (Di martedì 14 luglio 2020) Nell’Ordine Esecutivo n.355, chiamato “Principi di Base della Politica di Stato della Federazione Russa sulla Deterrenza nucleare”, entrato in esecuzione lo scorso 2 giugno 2020, si definisce la nuova politica della minaccia/deterrenza nucleare russa. In prima istanza, si definiscono le armi nucleari russe come “unicamente come mezzi di deterrenza”, mentre il loro uso è sempre e comunque una misura “estrema e obbligata”. Inoltre, la retaliation è “inevitabile” nel caso, soprattutto, vi sia un attacco nucleare diretto nei confronti della Federazione Russa, mentre Mosca vuole mantenere per sè anche la possibilità di infliggere “un danno garantito e inaccettabile” su ogni tipo di avversario. Ovvero, la sua quasi-distruzione come società e ... Leggi su ildenaro

ildenaro_it : Il #sistema #missilistico e #nucleare #russo da Osservatorio Globale di @GEliaValori - AngeloDEmilio1 : @fabri_61 @ladyonorato @CarloCalenda Sistema missilistico di difesa S-400. Ciò detto, io rispondo sempre educatamen… - Sinistrina : @Fulvioglu @repubblica @Angela23763271 È caduto non per effetto di un attacco missilistico,quindi, scartata questa… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Secondo una fonte nel settore dell'industria della difesa turca, a novembre 2019 la #Turchia ha testato il sistema di… - GuidoDrovandi : RT @MarianoGiustino: Secondo una fonte nel settore dell'industria della difesa turca, a novembre 2019 la #Turchia ha testato il sistema di… -

Ultime Notizie dalla rete : sistema missilistico Il sistema missilistico e nucleare russo - Ildenaro.it Il Denaro Il sistema missilistico e nucleare russo

Nell’Ordine Esecutivo n.355, chiamato “Principi di Base della Politica di Stato della Federazione Russa sulla Deterrenza Nucleare”, entrato in esecuzione lo scorso 2 giugno 2020, si definisce la nuova ...

LA TURCHIA TESTA I SISTEMI DI DIFESA AEREA S-400 RUSSI SU F-16 UTILIZZATI DA STATI UNITI E PAESI NATO

Il Fighter Jets World nota che i caccia F-16 volavano nelle vicinanze della base aerea di Mürted. “Nell’ambito di alcuni progetti realizzati in coordinamento con la Presidenza delle Industrie della Di ...

Nell’Ordine Esecutivo n.355, chiamato “Principi di Base della Politica di Stato della Federazione Russa sulla Deterrenza Nucleare”, entrato in esecuzione lo scorso 2 giugno 2020, si definisce la nuova ...Il Fighter Jets World nota che i caccia F-16 volavano nelle vicinanze della base aerea di Mürted. “Nell’ambito di alcuni progetti realizzati in coordinamento con la Presidenza delle Industrie della Di ...