Il pranzo, poi la caduta a bordo piscina: trauma cranico per Muriel (Di martedì 14 luglio 2020) Antonio Prisco Incidente per l'attaccante dell'Atalanta: è ricoverato in ospedale per aver riportato un trauma cranico dopo essere scivolato a bordo piscina Luis Muriel è stato ricoverato in ospedale a causa di una caduta incidentale che lo ha costretto a ricorrere a cure mediche: l'attaccante colombiano dell'Atalanta è scivolato in maniera involontaria e cadendo, ha sbattuto la testa sul bordo di una piscina. Attimi di paura e pranzo decisamente indigesto per Luis Muriel. Il colombiano mentre era a pranzo insieme ai suoi compagni dell'Atalanta è scivolato e caduto sul bordo di una piscina riportando un trauma ... Leggi su ilgiornale

redcatontheroof : @charles_drwho @dopoilpunto Perché è inutile continuare discorsi sui quali ognuno la pensa a modo suo. Poi adesso è ora di pranzo. - Giulicat1512 : A tutti i miei contatti, amici, compagni auguro , vista l' ora, BUON PRANZO . . .oggi il mio pasto vegetariano è… - confusa11 : @RobertoGranai @BobGhirhouse @MARIELLA7172 @letiziadevaddis @rosaliapipia @RosariaMennillo Ciao Bob , bellissima no… - Lex2816 : Alle 11 vi spillo il primo thread poi dopo pranzo/ stasera il secondo -

Ultime Notizie dalla rete : pranzo poi Il pranzo, poi la caduta a bordo piscina: trauma cranico per Muriel il Giornale Il pranzo, poi la caduta a bordo piscina: trauma cranico per Muriel

Luis Muriel è stato ricoverato in ospedale a causa di una caduta incidentale che lo ha costretto a ricorrere a cure mediche: l'attaccante colombiano dell'Atalanta è scivolato in maniera involontaria e ...

Coronavirus Torino, pazienti e medici della 'brigata cubana' in festa

Sono arrivati in bicicletta dalle Ogr fino al Parco Dora, a Torino, i 38 medici cubani che hanno prestato servizio per oltre 100 giorni nell'ospedale allestito per l'emergenza Covid-19. Più di 350 le ...

Luis Muriel è stato ricoverato in ospedale a causa di una caduta incidentale che lo ha costretto a ricorrere a cure mediche: l'attaccante colombiano dell'Atalanta è scivolato in maniera involontaria e ...Sono arrivati in bicicletta dalle Ogr fino al Parco Dora, a Torino, i 38 medici cubani che hanno prestato servizio per oltre 100 giorni nell'ospedale allestito per l'emergenza Covid-19. Più di 350 le ...