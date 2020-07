“I get lockdown / But i get up again”: il video di Banksy sulla metro di Londra (Di martedì 14 luglio 2020) “I get lockdown / But i get up again”: il video satirico di Banksy lo vede entrare in una metropolitana londinese, di spalle, indossando una tuta bianca protettiva e uno zainetto munito di disinfettante a spruzzo dietro, mentre campeggia la scritta “London Underground, undergoes deep clean” (‘La metro di Londra sottoposta a una pulizia profonda’). Nello stesso momento al video si sovrappone l’immagine delle mani (presumibilmente) di Banksy, munite di guanti di lattice che mettono stop al video che, da quel momento, torna in primo piano con Banksy (il cui volto è nascosto da grandi occhiali protettivi) dentro la metro che comincia a dipingere un topo che ... Leggi su nextquotidiano

MichelaCalculli : RT @Gaia93712891: #Banksy nei panni di un insospettabile sanificatore colpisce ancora indisturbato. Nei vagoni della metro di Londra realiz… - CasaScrittori : RT @Gaia93712891: #Banksy nei panni di un insospettabile sanificatore colpisce ancora indisturbato. Nei vagoni della metro di Londra realiz… - ValentinaFascia : RT @Gaia93712891: #Banksy nei panni di un insospettabile sanificatore colpisce ancora indisturbato. Nei vagoni della metro di Londra realiz… - GinaPiccione : RT @Gaia93712891: #Banksy nei panni di un insospettabile sanificatore colpisce ancora indisturbato. Nei vagoni della metro di Londra realiz… - GPiziarte : RT @Gaia93712891: #Banksy nei panni di un insospettabile sanificatore colpisce ancora indisturbato. Nei vagoni della metro di Londra realiz… -

Ultime Notizie dalla rete : get lockdown Le visiere sono "inefficaci"

Confrontati a un'esplosione di contagi, diversi paesi fanno marcia indietro sugli allentamenti decisi nelle scorse settimane o adottano nuove misure per frenare la diffusione del nuovo coronavirus, ch ...

I ratti invadono la metropolitana: la nuova provocazione di Banksy

Quindi, a chiudere il video, la celebre canzone dei Chumbawamba, Tubthumping, opportunamente riadatta al momento: "I get lockdown, but I I get up again", ovvero "Sono stato in lockdown, ma mi alzo di ...

Confrontati a un'esplosione di contagi, diversi paesi fanno marcia indietro sugli allentamenti decisi nelle scorse settimane o adottano nuove misure per frenare la diffusione del nuovo coronavirus, ch ...Quindi, a chiudere il video, la celebre canzone dei Chumbawamba, Tubthumping, opportunamente riadatta al momento: "I get lockdown, but I I get up again", ovvero "Sono stato in lockdown, ma mi alzo di ...