Haaland cacciato da una discoteca, il capo della sicurezza svela: “ma quale ubriaco, vi spiego cosa è successo” (Di martedì 14 luglio 2020) Nessuna ubriacatura, né tanto meno comportamenti spiacevoli. Erling Haaland è stato mandato via da una discoteca norvegese per un motivo tutt’altro che negativo, come spiegato dal capo della sicurezza del locale. Pool/Getty ImagesIl signor Cristopher Naesheim ha smontato infatti ai microfoni della Bild tutte le accuse rivolte all’attaccante del Borussia Dortmund, spiegando cosa sia effettivamente successo quella sera: “Erling non era affatto ubriaco, è stato collaborativo e ha mostrato totale comprensione della situazione dopo aver conversato fuori dal locale. A causa degli attuali regolamenti per il Covid-19, il personale della sicurezza era consapevole ... Leggi su sportfair

