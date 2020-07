Enrico Letta: “Io sindaco di Roma? Non sono romano e faccio altre cose”. Su Recovery Fund: “Italia ha disperato bisogno che si chiuda subito” (Di martedì 14 luglio 2020) “Io candidarmi a sindaco di Roma? L’ho già detto e lo ripeto, io non sono Romano e faccio altre cose in questo momento. Credo che per Roma sia importante che ci sia un bravo o una brava sindaca che siano Romani. Ce ne sono tanti e credo che verrà scelto un buon sindaco Romano”. sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dall’ex presidente del Consiglio Enrico Letta circa le voci su una sua possibile candidatura a guidare la Capitale. Letta si pronuncia anche sulla trattativa europea relativa al Recovery Fund: “La ... Leggi su ilfattoquotidiano

La7tv : #inonda @EnricoLetta spiega perchè è favorevole al MES: 'Si potrebbe da subito usare per costruire 1000 centri di t… - La7tv : #inonda Enrico #Letta su #Conte: 'Ha lavorato in una condizione difficilissima, da far tremare i polsi. Tutti buoni… - InOndaLa7 : Enrico #Letta promuove #Conte: 'E' riuscito ad avere un rapporto positivo e sincero con gli italiani. Ha lavorato i… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Enrico Letta: “Io sindaco di Roma? Non sono romano e faccio altre cose”. Su Recovery Fund: “Italia ha disperato bisogn… - fattoquotidiano : Enrico Letta: “Io sindaco di Roma? Non sono romano e faccio altre cose”. Su Recovery Fund: “Italia ha disperato bis… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta Campidoglio, Enrico Letta: candidato sindaco? Faccio altro askanews Enrico Letta: “Io sindaco di Roma? Non sono romano e faccio altre cose”. Su Recovery Fund: “Italia ha disperato bisogno che si chiuda subito”

E aggiunge: “Sicuramente l’Italia ha una serie di posizioni sulle modalità e sule forme con le quali queste risorse saranno applicate, però guardiamo la sostanza: stiamo parlando di una quantità di ri ...

Teatro Stabile del Veneto riporta pubblico in sala per 100 serate da luglio a settembre

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Ha il sapore dolce del primo gelato dopo un lungo inverno la Stagione Estiva 2020 del Teatro Stabile del Veneto, che riporta finalmente il pubblico nelle sale per fargli as ...

E aggiunge: “Sicuramente l’Italia ha una serie di posizioni sulle modalità e sule forme con le quali queste risorse saranno applicate, però guardiamo la sostanza: stiamo parlando di una quantità di ri ...Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Ha il sapore dolce del primo gelato dopo un lungo inverno la Stagione Estiva 2020 del Teatro Stabile del Veneto, che riporta finalmente il pubblico nelle sale per fargli as ...