Emerson Palmieri e Giroud: la trattativa tra Inter e Chelsea procede (Di martedì 14 luglio 2020) Inter e Chelsea continuano a trattare per Emerson Palmieri, ma non solo: anche Giroud nel mirino del club nerazzurro Continuano i discorsi tra Inter e Chelsea per Emerson Palmieri e non solo. Il club nerazzurro vuole l'esterno italo brasiliano, che ha già dato il suo sì a Marotta. Il giocatore azzurro non è però l'unico che piace in casa Blues. Come spiega Tuttosport, infatti, l'idea dell'Inter è quella di inserire anche Giroud nell'affare. Il giocatore potrebbe rinforzare l'attacco a disposizione di Antonio Conte.

Paratici si muove sul mercato, tra pupilli e occasioni. La Juventus continua a muoversi con grande attenzione sul mercato. La Vecchia Signora infatti è al lavoro per svecchiare la squadra e regalare a ...

