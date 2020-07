Diga di Campolattaro, mobilità e camorra: i temi affrontati da De Luca (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “E’ stata una mattinata molto bella qui nel Sannio. E’ partito un cantiere importante per il completamento della Fortorina. Abbiamo impegnato, insieme con l’Anas, altri 50 milioni di euro per garantire il collegamento fino all’Adriatico. Abbiamo inoltre avviato un cantiere a Pago Veiano che proseguirà poi con un altro lotto. Adesso presentiamo un progetto strategico a cui attribuiamo un’importanza enorme: la Diga di Campolattaro”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nell’ambito del convegno sul tema “Diga di Campolattaro: una grande opera per l’autonomia idrica della Campania” che si è tenuto questa mattina presso l’auditorium ... Leggi su anteprima24

vivitelese : “Diga di Campolattaro: una grande opera per l’autonomia idrica della Campania” - TV7Benevento : Convegno: 'Diga di Campolattaro: una grande opera per l’autonomia idrica della Campania'... - NTR24 : Il governatore De Luca domani in città per il convegno sulla Diga di Campolattaro - canale58 : Sannio - Diga di Campolattaro, De Luca in città: 'E' una delle più grandi opere per l'autonomia idrica della Campan… -