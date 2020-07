Covid, il nuovo dpcm del 14 luglio. Spiagge e mascherine: tutte le misure (Di martedì 14 luglio 2020) Roma,14 luglio 2020 - Fino al 31 luglio resteranno tutte le restrizioni anti-Coronavirus che hanno contraddistinto gli ultimi quattro mesi. E' quello che prevede il nuovo dpcm , di cui si attende ... Leggi su quotidiano

Tg3web : Chi guarisce dal Covid e sviluppa gli anticorpi rischia di ammalarsi di nuovo con sintomi più gravi: è la tesi di u… - fattoquotidiano : Ammalata durante la fase acuta della pandemia, negativizzata e ora di nuovo positiva al Covid-19. È accaduto a una… - Corriere : La California torna al lockdown per il coronavirus: nuovo stop a bar, ristoranti, cinema e palestre - rotaruchristina : RT @rtl1025: ?? 'Non esiste il rischio zero senza il vaccino, non dobbiamo sottovalutare il rischio della pandemia. La circolazione del viru… - Urielbertolami : #COVID19 #Covid_19 Firma subito la petizione importantissima per scongiurare il prolungamento dello Stato di Emerge… -