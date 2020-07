Council of Dads, Ultima Puntata: Un Uragano in Città! (Di martedì 14 luglio 2020) Council of Dads, trama Ultima Puntata: un Uragano sta per raggiungere Savannah e così la famiglia Perry deve lasciare l’abitazione, mentre Anthony capisce di dover stare vicino a Luly e agli altri figli di Scott… Council of Dads arriva alla sua quinta ed Ultima Puntata. La fiction che ha trattato l’argomento dell’elaborazione del lutto arriva ad un punto di svolta ed alla sua conclusione. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Council of Dads: dove eravamo rimasti Larry festeggia i suoi cinque anni da sobrio, mentre Anthony fa sapere alla famiglia Perry che ha avuto un’ottima offerta di lavoro a Las Vegas. Una parrocchia ... Leggi su uominiedonnenews

Council Dads Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Council Dads