Come la ‘ndrangheta è arrivata a mettere le mani sui fondi dell’emergenza Covid (Di martedì 14 luglio 2020) Della possibilità di infiltrazioni mafiose e della malavita nella situazione Covid si parla già da mesi, con il Viminale che aveva già dato l’allarme ad aprile. Con l’emergenza in corso il rischio era che Mafia e affini ne approfittassero per fornire impropriamente e a scopo di usura liquidità alle aziende più in difficoltà. Oggi arriva la denuncia, grazie alle indagini della Dda di Milano – a carico di una persona che ha ottenuto contributi a fondo perduto e che stava provando a beneficiare di finanziamenti per le aziende facendo parte della ‘ndrangheta. LEGGI ANCHE >>> Il Viminale lancia l’allarme sul rischio di infiltrazioni mafiose durante la ripresa delle aziende (Immagine copertina da Pixabay) L'articolo Come la ‘ndrangheta è ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Come già preventivato dal Viminale, le organizzazioni mafiose stanno provando in tutti i modi a mettere le mani sui… - ButtiGrazia : RT @PossoAnche: #Milano Come truffare sui fondi a seguito coronavirus, da parte dell' #ndrangheta Art. ?? 8 arresti tra cui un ricco impren… - PossoAnche : #Milano Come truffare sui fondi a seguito coronavirus, da parte dell' #ndrangheta Art. ?? 8 arresti tra cui un ricc… - fiordisale : RT @Omantini: Le mani della 'ndrangheta sui fondi per l'emergenza Covid: otto arresti, ottenuti 45mila euro di co… - Omantini : Le mani della 'ndrangheta sui fondi per l'emergenza Covid: otto arresti, ottenuti 45mila euro di co…… -

Ultime Notizie dalla rete : Come ‘ndrangheta 'Ndrangheta: Biancofiore, 'commissione inchiesta su presenza in Trentino' Affaritaliani.it