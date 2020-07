Certificazioni FIMI e “Barre d’oro” della week 28 (Di martedì 14 luglio 2020) Pubblicate le Certificazioni FIMI della week 28 (dal 6 al 13 luglio 2020). Grandi risultati per il rap italiano e non solo. Scopriamo i versi di spicco Come ogni settimana è stato pubblicato dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) l’elenco delle Certificazioni ottenute da singoli e album musicali nel corso della week precedente. Ciò che viene preso in considerazione ai fini dell’assegnazione di riconoscimenti come “Disco d’oro” o “Disco di platino” è la quantità di copie fisiche vendute, di download effettuati sugli store digitali (iTunes, Google Play) e anche di streaming gratuito sulle piattaforme come Spotify, Deezer, TIMmusic. Le Certificazioni ... Leggi su zon

ClaraA22415438 : @lauramgri Sì, per la classifica fimi del venerdì dei pezzi più ascoltati, valgono TUTTI gli ascolti.Per le certifi… - RecensiamoMusic : Certificazioni #FIMI, settimana 28 del 2020: #Elodie e #GuèPequeno sono d'oro - AllMusicItalia : Certificazioni FIMI settimana 28 del 2020. Oggi riconoscimenti per @Elodiedipa, @GhaliFoh, @THEREALGUE, @holyernia,… - FIMI_IT : I nuovi #FIMIAwards sfrecciano a tutta velocità! ????? Le certificazioni di questa settimana sono ora online su… - myhopefulworld : Classifica fimi #64 (??6) posizione precedente #58 Non voglio rompere ma più streammiamo, più saliamo in classifica,… -

Ultime Notizie dalla rete : Certificazioni FIMI Certificazioni FIMI, settimana 28 del 2020: Elodie e Guè Pequeno sono d'oro Recensiamo Musica Deborah Iurato, il suo voltare pagina con: Ma cosa vuoi?

Arriva in radio “Ma cosa vuoi?“, il nuovo singolo di Deborah Iurato, inedito in cui la giovane autrice canta la sua svolta personale, non solo da una prospettiva artistica ma anche da un punto di vist ...

Boomadabash e Alessandra Amoroso, il successo di Karake certificato disco d'oro

Il travolgente successo di “Karaoke”, il nuovo singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso non intende fermarsi e dopo aver conquistato la vetta della classifica ufficiale FIMI/GFK risultando il sin ...

